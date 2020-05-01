Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая 30 апреля вызвала на онлайн-дебаты российского оппозиционера Алексея Навального, отказалась от мероприятия. По ее словам, причиной стало то, что ей предложили формат дебатов с участием модератора, журналиста Алексея Пивоварова.

«Прямо Навальный не захотел. Сказали, что говорить будем только через модератора. Предложили Пивоварова. Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это. Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь», – написала представитель МИД РФ в соцсетях.

«Меня обложили условиями, которые не достойны обсуждения. Они сказали, что можно будет говорить только на одну тему – тему интервью – и по времени. И только с модератором. Зачем нужен модератор?» – позже заявила Захарова.

Навальный также подтвердил отмену дебатов.

«Я согласился на эти дебаты и готов их провести в любом формате, о чем написал публично, – заметил в ответ на это политик. – Но полчаса назад Алексей Пивоваров сообщил нам, что от дебатов с участием модератора Захарова отказывается. Дебаты без ведущего – штука странная, тем более онлайн. Но я же вчера пообещал, что в любом формате готов. Поэтому попросил передать Марии, что готов и без ведущего. Однако она моментально опубликовала пост о том, что я отказался и «трус ты, Навальный, конченый».

Первоначально предполагалось, что дебаты пройдут 1 мая на площадке «Навальный Live». Захарова вызвала Навального на дебаты после того, как тот в своей передаче раскритиковал интервью представительницы МИД Михаилу Зыгарю.

Minval.az