Вице-президент США Майкл Пенс во время посещения клиники в штате Миннесота проигнорировал рекомендацию надеть на лицо тканевую маску для защиты от возможного заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post.

Присутствующие рядом журналисты поинтересовались у Пенса, почему он не воспользовался маской, в отличие от сопровождавших его официальных лиц. На что вице-президент США ответил, что он не болен коронавирусом.

«Как вице-президент США я регулярно прохожу проверки на коронавирус, все окружающие меня люди делают то же самое. Центры по контролю и профилактике заболеваний США, выступив с рекомендациями относительно масок, признали, что потенциальные носители коронавируса могут таким способом предотвратить передачу вируса другим людям», — приводит издание слова Пенса.

Он отметил, что счел посещение клиники удачной возможностью посмотреть сотрудникам медучреждения в глаза и поблагодарить их.

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