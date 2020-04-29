Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что любая атака США с применением баллистических ракет подводных лодок послужит основанием для ядерного ответа РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Об этом она заявила, комментируя публикацию Госдепа США о вопросах создания ядерных зарядов малой мощности и оснащения ими части баллистических ракет подводных лодок. Она отметила, что в Москве подобный шаг считают опасным, поскольку происходит «целенаправленное стирание граней между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием».

«Любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок, вне зависимости от характеристик ее оснащения, будет воспринято как нападение с применением ядерного оружия», — отметила Захарова.

По ее словам, согласно военной доктрине РФ, подобные действия будут считаться основанием для ответного применения ядерного оружия.

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