Власти Туркменистана перевезли в отдаленные районы сотни людей, содержавшихся в изоляции в карантинной зоне на окраине Туркменабада, второго крупнейшего города страны. Это было сделано накануне визита в страну специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно сообщению Радио Азатлык, более 400 человек перевезены в поселковые больницы и одну из психиатрических клиник.

Помимо этого ранее упоминалось, что высшее руководство страны решило временно перевести больных в отдаленные сельские медучреждения предположительно с целью скрыть случаи заражения коронавирусной инфекцией и спрятать больных от миссии ВОЗ, прибытие которой ожидается на следующей неделе.

В Туркменистане, по официальным данным, не зарегистрировано случаев заражения COVID-19. Однако эксперты скептически относятся к данным и отмечают непрозрачность работы правительства этого государства и отсутствие независимых СМИ. Медикам в Туркменистане не разрешается говорить о коронавирусе, ношение защитных масок запрещено, граждан наказывают за разговоры о пандемии коронавируса. Власти, между тем, создали несколько карантинных зон в стране, по заявлениям официальных лиц, для предотвращения «инфекционных заболеваний».

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