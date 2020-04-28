Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора во вторник выразили готовность восстановить объемы торгово-экономического сотрудничества.

«Пашинян и Роухани выразили готовность предпринять соответствующие меры для восстановления объемов торгово-экономического сотрудничества, которые были до пандемии коронавируса. При этом они выразили готовность сохранить ограничения, продиктованные конкретной ситуацией», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

В начале марта Армения из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 приняла решение продлить ограничение на сухопутное и авиасообщение с Ираном. Грузоперевозки осуществляются с Ираном и Грузией под контролем оперативного штаба.

Ранее во вторник Пашинян заявил, что в течение ближайших 10 дней правительство минимизирует ограничения экономической деятельности, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса.

«Если ничего экстренного не случится, то в ближайшие 10 дней мы пойдем на минимизацию режимов ограничения. Мы думаем, что все сферы экономической деятельности должны открыться», — заявил премьер Армении в прямом эфире в фейсбуке.

В Армении режим ЧП по коронавирусу действует до 14 мая.

По данным на вторник, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Армении составляет 1 тыс. 867, скончались 30 человек.

Minval.az