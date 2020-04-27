МИД Чехии намерен выполнять обязательства, вытекающие из договора республики с РФ от 1993 года, и готов вести переговоры о перемещении памятника маршалу Ивану Коневу на территорию РФ.

Об этом заявил глава чешского МИД Томаш Петршичек в интервью пражской газете Hospodářské noviny.

Власти района Прага-6, реализуя свое решение от 12 сентября 2019 года, демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был установлен в этом районе.

По словам инициатора сноса памятника, старосты района 36-летнего Ондржея Коларжа, монумент передается в музей памяти ХХ века.

В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично. Как сообщила представитель СКР Светлана Петренко, российские следователи намерены привлечь к уголовной ответственности участников сноса памятника Коневу в Праге.

Minval.az