Пропагандист Владимир Соловьев рассказал, как автономия Донбасса поможет России захватить всю Украину

Он раскрыл планы агрессора, комментируя подписание «формулы Штайнмайера».

Российский телеведущий уверен, что РФ быстро воспользуется ситуацией. По его словам, «проект «Новоросия» не закончился, а только начинается». Для его реализации Россия требует выполнения «формулы Штайнмайера», ведь так можно развалить Украину.

Пропагандист считает, что получив особый статус, Донецкая и Луганская области станут примером для других регионов, где тут же активизируются сепаратисты. Соловьев открыто заявил, что Россия не будет стоять в стороне, а попытается захватить отколовшиеся регионы.

«Они начнут голосовать, они вспомнят свою историю, они увидят, что получилось… Очистят Украину от фашистской нечисти… Поднимут голову Харьков, Одесса, Днепр… В кратчайший срок не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина… И без единого выстрела. За счет дипломатии и партизанских отрядов», — приводит слова рупора Кремля Politeka.net.

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