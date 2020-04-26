Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что в Верховной Раде наберется необходимое количество голосов для назначения его на должность вице-премьер-министра Украины.

«Я считаю, что голоса соберутся. Я очень оптимистично настроен. Просто не было мобилизации фракции («Слуга народа»), это как с корабля на бал вдруг зашло неожиданно для всех это представление, и люди были в замешательстве», — цитирует его «Интерфакс».

Саакашвили сказал, что у него была интересная встреча с пропрезидентской фракцией «Слуга народа». «На выборах (парламентских 2019 года), когда я увидел, что моя партия «Рух новых сил» забирает там 2-3% у «Слуги народа», но при этом не проходит в парламент, я призвал наших избирателей, много тысяч украинцев, голосовать за «Слугу народа», чтобы не отобрать у них монобольшинство. Я как бы свой пассивный вклад в это внес», — напомнил он.

Minval.az