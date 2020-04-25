Китай отказывается от проведения международного расследования происхождения коронавируса нового типа (Covid-19), так как считает эти призывы «политически мотивироваными». Об этом в интервью ВВС сказала сотрудник посольства Китая в Великобритании Чэнь Вэн.

«Независимое расследование политически мотивировано. Мы боремся с вирусом в данный момент и сконцентрировали на этом все усилия. Зачем говорить об этом расследовании? Это отвлечет не только внимание, но и ресурсы», — сказала Чэнь Вэн.

Чэнь Вэн подчеркнула, что это политически мотивированная инициатива, и никто не может согласиться с этим.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

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