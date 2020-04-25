Патриарх Кирилл отправил в область Апулия (Италия) 8 тонн медицинских материалов, включая маски, в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор Апулии Микеле Эмильяно.

«Мы обратились к нему [патриарху Кириллу] за помощью, рассказав о том, какая складывается тяжелая ситуация, а также о том, что нам необходимы оборудование и маски. И патриарх нам ответил, написав прекрасное письмо, а сегодня мы получили важный дар», — написал Эмильяно [перевод по ТАСС].

Термометры, медицинские маски разного уровня защиты, халаты, очки и дезинфицирующие средства, как отмечает агентство, были доставлены грузовиком и уже поступили в распоряжение местного Департамента гражданской защиты.

Minval.az