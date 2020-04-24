Лукашенко, принимая с докладом вице-премьеров Владимира Дворника и Юрия Назарова и министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу, напомнил, что лес «это не только богатство, это здоровье наших людей, потому что у нас почти половина территории — это леса и болота».

Болота, по его мнению, обладают особой ценностью.

«Болот немало и, как оказывается, это тоже здравница. И не зря просвещенная Европа защищает болота — они главный источник кислорода», — сообщил Лукашенко, пишет «Интерфакс».

По его словам, если бы люди уважительно относились к природе, то «жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли».

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