МИД Турции в пятницу подверг критике заявление президента США Дональда Трампа о событиях 1915 года в Османском Государстве, в котором он использовал армянский термин «Meds Yeghern», что означает «великая катастрофа».

В заявлении ведомства говорится, что высказывания Трампа основаны на «субъективном повествовании» армян, пытающихся превратить его в «догму»,- сообщает «Анадолу».

В МИД Турции отметили, что утверждения американского лидера рассчитаны на достижение внутриполитических целей.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что в заявлении Трампа проигнорированы страдания более 500 000 мусульман, убитых в упомянутый период армянами. В Анкаре призвали главу Белого дома отказаться от «подобного подхода, который несправедлив и нечестен».

В министерстве также отметили, что предложение Турции о создании совместной исторической комиссии для изучения событий 1915 года все еще находится в силе. В пресс-релизе отмечается, что «радикально настроенные армяне» стремятся снять данную инициативу с повестки дня, пытаясь таким образом стереть из истории ответственность своих предшественников за события 1915 года. «Администрация США должна увидеть эту реальность и действовать соответствующим образом», — подчеркнули в МИД Турции.

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