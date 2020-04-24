Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по поводу событий 1915 года в Османском государстве.
Говоря о событиях 1915 года, глава Белого дома использовал термин «Мец Егерн» («Великая трагедия»).
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по поводу событий 1915 года в Османском государстве.
Говоря о событиях 1915 года, глава Белого дома использовал термин «Мец Егерн» («Великая трагедия»).
Дата: 2020/04/24 18:14
Раздел: Мир
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