Стены главного храма вооруженных сил России, строительство которого заканчивается в подмосковном парке «Патриот», украсят мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина. Об этом «МБХ медиа» сообщил подписчик, фотографии были присланы в телеграм-бот издания.

Так, Владимир Путин и Сергей Шойгу изображены на одной мозаике с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, директором ФСБ Александром Бортниковым и начальником генштаба ВС Валерием Герасимовым.

На еще одной мозаике изображен парад Победы 1945 года. Над солдатами находится портрет Иосифа Сталина.

Еще на одной из частей мозаики упоминается присоединение Крыма. На фрагменте панно изображены несколько женщин, а над ними надпись «Крым наш».

Храм Воскресения Христова или Главный храм вооруженных сил России планируется открыть 9 мая 2020 года к 75-летию победы в подмосковном парке «Патриот». Согласно проекту, высота храма должна составить 95 метров, что позволит включить его в число трех самых высоких православных храмов мира.

Здание строится на «пожертвования» россиян. Согласно данным фонда «Воскресение», который собирает деньги, на храм было пожертвовано 3 млрд 62 млн рублей.

Стены главного храма вооруженных сил России, строительство которого заканчивается в подмосковном парке «Патриот», украсят мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина. Фото: МБХ медиаhttps://t.co/O5AlRk3Pbl pic.twitter.com/TUxHW8LxXO — МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 23, 2020

Minval.az