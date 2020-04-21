Белорусский президент Александр Лукашенко предложил населению республики лечиться от пандемии коронавируса солнечным светом и свежим воздухом. По мнению главы государства, белорусам не стоит изолировать себя в квартирных «крематориях», передает пресс-служба президента.

О способах борьбы с COVID-19 Лукашенко высказался во время посещения Свято-Благовещенского Ляденского храма в Смолевичском районе. Глава республики подчеркнул, что людям стоит обеспечить себе профилактику светом и свежим воздухом, а не запираться в квартирах.

«Мне врачи сказали, что на ультрафиолете, солнечном свете, вирус погибает. Так чего же мы прячем людей в «крематории» эти? Это у вас там дом, вы вышли или я вышел — подышал свежим воздухом. А в двадцатиэтажном доме как человеку быть?» — спросил белорусский президент.

В то же время президент обратил внимание: из-за коронавируса и похожих инфекций умирает значительно меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета.

«Надо мной в мире все пошучивают, особенно в России (как будто больше не о чем говорить, все стали великие): вот Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер. Еще раз повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней, а любой вирус же бьет по слабым, у кого иммунитета нет. Вот что я имел в виду», — цитирует президента его пресс-служба.

В этой связи он потребовал ни в коем случае не переставать лечить другие заболевания и продолжать плановые медосмотры граждан, ведь иначе можно не заметить у пациента наличие серьезной болезни.

Minval.az