Австралии не следует раздувать скандал из-за того, что китайский и австралийский самолеты не поделили взлетно-посадочную полосу (ВПП) на островном государстве Вануату, заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан, сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на Global Times.

Ранее австралийский самолет, который летел на Вануату с грузом гуманитарной помощи, был вынужден вернуться обратно в Австралию из-за того, что китайское воздушное судно заблокировало ВПП в местном аэропорту.

Австралийские политики и СМИ выразили свое возмущение этим происшествием.

Китайский МИД в свою очередь призвал прекратить злонамеренно искажать факты и раздувать скандал из рядового инцидента.

Напомним, Вануату является небольшим островным государством, население которого составляет примерно 277,5 тысяч человек.

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