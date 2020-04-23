В Туркменистане нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, в ином случае Ашхабад сообщил бы о коронавирусной инфекции Всемирной организации здравоохранения, заявил вице-премьер, глава туркменского МИД Рашид Мередов.

«Если бы в Туркменистане был хотя бы один зарегистрированный случай, мы, в первую очередь, сказали бы об этом нашим международным партнерам, Всемирной организации здравоохранения. Мы несём ответственность за те обязательства, которые приняли на себя как член ООН, как страна с постоянным Нейтралитетом, признанным ООН еще 25 лет назад. Поэтому, мы ничего не скрываем, мы открыты.» — приводит слова Мередова информационный портал Arzuw NEWS.

Глава МИД Туркменистана на брифинге в Ашхабаде также заявил иностранным дипломатам о возможности посетить карантинный центр в Лебапском велаяте.

«И я не зря сказал, что мы готовы предоставить возможность посетить карантинный центр. Никаких вопросов», — сказал Мередов.

Minval.az