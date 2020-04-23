Наемники из российской ЧВК «Вагнер», воюющие в рядах путчистов Халифы Хафтара, применили нервно-паралитический газ против сил признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Об этом заявил глава МВД при ПНС Фатхи Башага, передает «Анадолу».

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«Ополченцы, связанные с «Вагнером», применили нервно-паралитический газ против наших вооруженных подразделений в районе Салахаддин на юге Триполи»,-сказал Башага на пресс-конференции в Триполи.

Глава ведомства отметил, что легитимное правительство Ливии в целях обеспечения безопасности в стране осуществляет интенсивное сотрудничество с Турцией, США и Великобританией. Кроме того, добавил он, официальный Триполи также тесно взаимодействует по вопросам безопасности с Тунисом и Алжиром.

В феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что Россия «на высшем уровне» руководит войной в Ливии. В подтверждение своих слов Эрдоган показал журналистам фотографию, на которой, по его словам, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым, возглавляющим Генштаб, снят глава ЧВК «Вагнер».

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