Проармянский депутат Верховной Рады Украины Дарья Володина опубликовала в своем Facebook фотографию письма заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара к представителям госорганов в преддверии годовщины вымышленного «геноцида армян».

В своем письме Боднар отмечает, что Украина не признает т.н. «геноцид армянского народа» , и использует выражение «трагические события 24 апреля 1915 года в Османской империи».

По словам Боднара, события, произошедшие с армянским населением Османской империи, не подпадают под определение термина «геноцид», принятого в ООН 9 декабря 1948 года (действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую).

В обосновании такой позиции замглавы МИД заявляет, что Армения «находится в фарватере внешней политики России» и в международных организациях голосует против жизненно важных для Украины резолюций.

Он также отмечает, что вопрос т.н. «геноцида армян» является чувствительным для стратегического партнера Украины – Турции, а решить его должны историки.

На основании своих доводов Боднар просит украинских чиновников — адресатов своего письма — не участвовать в памятных мероприятиях годовщины т.н. «геноцида армян» и не использовать термин «геноцид армян».

Minval.az