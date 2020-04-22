Армения распространяет лживую информацию о якобы сбитом азербайджанском беспилотнике.
Отметим, что СМИ этой страны ранее распространили дезинформацию том, что Армения сбила азербайджанский дрон типа ORBITER.
Согласно информации Минобороны Азербайджана, данная новость не соответствует действительности.
В оборонном ведомстве заявили, что все беспилотники находятся в полной готовности и потерь нет.
Отметим, что в СМИ Армении были опубликованы якобы «снимки обломков» с номером и серией БПЛА.
Однако, согласно заявлению пресс-службы Минобороны, БПЛА с таким номером и серией никогда не стояли и не стоят на вооружении армии страны.