Minval.az представляет читателям интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Рашидой Бейбутовой, поделившейся своими мыслями о культуре и ее упадке, о нужде в театральной реформе, и, прежде всего, о том, почему государственный театр песни имени Рашида Бейбутова перестал существовать как детище, созданное великим азербайджанским артистом. От театра осталась только пустая красивая коробочка, которую сегодня сдают в аренду всем, кто хочет выступить. Но у коробочки этой нет уже ни души, ни сердца, говорит дочь легендарного певца.

— В театре проводятся и вечера поэзии, и фестиваль бардовской песни, и детские спектакли. Но по сути все эти спектакли не имеют никакого отношения к театру песни, основоположником которого был мой отец.

— Это печально. Но если театр песни им. Рашида Бейбутова утратил свою суть, творческое наследие вашего отца должно быть увековечено в музыкальных конкурсах. Скажите, есть ли в нашей стране вокальный конкурс имени Рашида Бейбутова?

— Несмотря на то, что мы неоднократно выдвигали эту инициативу, она, тем не менее, потерпела фиаско. А все потому, что чиновники не смогли эту идею грамотно донести до нашего президента и вице-президента. А может быть, не захотели, или побоялись, так как речь идет о культурном мероприятии огромного масштаба. Кроме того, это был бы не только эстрадный конкурс, но и конкурс оперного вокала, приблизительно такого же плана, как и конкурс им. Муслима Магомаева в Москве. И на конкурсе этом звучат и эстрадные песни, и оперные арии, которые исполнял маэстро.

Мне кажется, что вообще не должна никого просить о создании этого конкурса. Я могу напомнить о конкурсе в нашем интервью. Но просить, говорить, стучаться во все инстанции, напоминая руководству страны о том, что великий Рашид Бейбутов более чем достоин права, чтобы конкурс носил его имя – это уже слишком. Это неправильно. Так дети людей-легенд не должны говорить о своих великих родителях. Это просто неэтично.

— Более старшее поколение сравнивало вашего отца с великим итальянским певцом Марио Ланца. Но и Муслима Магомаева – тоже. Если честно, я и сама до сих пор не могу понять, почему два корифея азербайджанского оперного искусства легко ушли просто в песню?

— Муслим Магомаев и Рашид Бейбутов убежали в свое время от оперы, потому что им было тесно в этом жанре, тесно в рамках постоянно повторяющихся оперных спектаклей. Два этих великих корифея перешли в другое измерение, а именно в тот мир песен, в котором им было комфортно, хорошо, так они могли петь всё. Этот феномен и Муслима Магомаева, и Рашида Бейбутова, и Марио Ланцы. Ведь суть театра песни заключается в следующем: люди не всегда знают язык, на котором исполняется песня. Люди не знают перевода, и для того чтобы люди поняли суть песни, необходимы вкрапления художественных моментов – посредством декораций, инсталяций, путем телодвижений артистов балета, артистов пантомимы и так далее. Представьте себе: на сцене исполнитель поет песню про осень. А на заднем плане видеопроекция осени, спецэффекты – шум дождя, капель, стучащих по крышам. И артист на сцене исполняет песню, так же сидя на стуле, как когда-то и мой отец сидел на этой же самой сцене, подняв воротник, и пел песню про осень. Понимаете? Больших инвестиций при большом таланте, интеллекте и видении самого театра и его структуры, как правило, даже не требуется. Можно экспериментировать бесконечно. И когда вкладываются большие инвестиции, как в шоу наших элитных звезд, обладающих большими возможностями и популярностью, и которые забываются буквально через неделю. Для того, чтобы создать запоминающееся преставление, надо привлекать людей с интеллектом, с воображением. Нужно поднимать культуру, привлекая людей с интеллектом. Капустники делать легко.

Возьмите, к примеру шоу Рафаэля и Джошгуна. Да, талантливые ребята, показывают то, что, как правило, порицается, бичуют. Но когда это делается часто, то невольно у публики складывается впечатление, что это не порицаемо, а вполне естественно. Этим восторгаются! А все потому что в стране просто нет других канонов, которые могли бы эту «нормальность» опровергнуть. Вот что мы имеем на сегодняшний день. Это очень глубокая яма, из которой на сегодняшний день практически нет выхода. Может быть, таланты, иной взгляд на искусство, иной – более интересный, подход к искусству кем-то сознательно блокируются?

Может быть, именно поэтому молодые талантливые режиссеры и актеры и покидают Азербайджан, так как их не устраивает ментальность, барьер региональности, из которого они не могут выйти? Не учитывается низменный вкус публики, который, как я считаю, умышленно формируют. И в результате публика понимает только одно, но ей не свойственно понимать другое. Публика любит развлекаловку, шабаш, оголенные тела артисток и певиц в третьесортных шоу, это потрясание всеми прекрасными частями женских тел. Авторская азербайджанская песня сегодня пишется от кухни, от машины и так далее, и не имеет никакого отношения ни к поэзии, ни к мейхане даже. Это просто набор слов, не имеющий никакого смысла.

Эмиль Афрасиаб и Исфар Сарабский, которые могли бы что– то написать, но сознательно этого не делают, так как понимают, что уровень этих исполнителей не соответствует их уникальной музыке, не соответствует их интеллекту. Возможно, звезды нашего сегодняшнего шоу-бизнеса и хотели бы получить песню, созданную талантливым композитором и поэтом, но их просто нет. А потому зачастую все эти песни пишутся для звезд шоу-бизнеса либо ими самими, либо такими же как они. Но это вовсе не означает, что это здорово и хорошо. Но это не музыка, не искусство, это – упадничество. Я не спорю, что даже в данной ситуации эти же исполнители могут выдать и что-нибудь более приличное, так как все же есть таланты, есть голоса, есть возможности у многих певиц – народных артисток, но скорее всего, они идут на поводу у публики. А если бы они не шли на поводу у публики, если бы делали резкие прорывы, которые, возможно, не имели бы такого контингента и популярности, но тем не менее, если бы артисты все-таки рискнули поднять свой уровень до более серьезных и интересных проектов с драматургическими элементами, типа мюзиклов… Но нет. Они на это не идут, потому что показывают не песню, не композицию, а себя. Им выгодно петь песенки, которые так любит публика, лишенная интеллекта. По сути, они поют для людей безграмотных. Возможно, исполнители понимают, что таких в стране – не мало, и потому сознательно предпочитают работать именно на потребу такой толпе. А теперь давайте поставим вопрос так: а если ту же самую публику каким-то образом воспитывать, дотягивать? Они не хотят, потому что артисты эти, прежде всего, ценят свою смотрибельность, свою популярность и свои гонорары. Тут работает не талант, а эгоизм исполнителей, которые, я вас уверяю, никак не думают о развитии азербайджанской нации, как это делали в свое время Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев и многие другие корифеи.

— Зато их волнуют расценки на свадьбах. Ведь даже в СМИ постоянно публикуют прейскурант звезд шоу-бизнеса, и цены очень высокие.

— Да, я в курсе. И даже больше скажу: в трудные времена артисты театра оперы и балета тоже участвовали в аналогичных мероприятиях, получали очень маленькие гонорары в размере 200-300 манатов, но это несомненно было неплохим подспорьем к их скудной зарплате. Я задавала вопрос: «Почему вы роняете свое достоинство, подрабатывая на свадьбах?», и они отвечали, что помимо достоинства, у них есть еще и семьи, которые невозможно прокормить на зарплату. Но пример, который я привела — это подработка в трудные времена. А не смысл жизни и доходная зона для артиста шоу-бизнеса. Пение на свадьбах не имеет вообще никакого отношения к искусству, нет такого понятия «свадебное искусство».

— К сожалению, сегодня настали времена, когда пища телесная гораздо важнее пищи духовной. К примеру, многие отдают своих детей в музыкальные школы в группы «народников» (нагара, тар, кеманча, саз), и при этом говорят: будет сынок музыкантом, обеспечит всю семью, потому что на свадьбах можно отлично заработать. Получается, что ребенка отдают в музыкальную школу не с целью развития и продвижения его таланта, а руководствуясь исключительно шкурными интересами.

— Да, вы правы. Так оно и есть. Но зато благодаря таким вот родителям, благодаря таким вот «звездам» шоу-бизнеса, а также тем, кто оплачивает их низкопробные шоу можно понять, кто именно является настоящим врагом азербайджанского искусства. В Баку театры существуют, но как призраки: та же самая русская драма, и театр пантомимы, и театр музкомедии, и театр юного зрителя, и театр оперы и балета, и театр азербайджанской драмы. А наряду с их жалким существованием процветает «свадебность». И то, что сегодня представители «свадебной культуры» живут намного богаче и комфортнее, чем артисты, представляющие настоящее искусство – не парадокс. Это НОРМАЛЬНО для нашего общества, лишенного духовности. И общество это, неграмотное по сути, будет равняться на возможность заработка. Именно поэтому детей отдают в музыкальные школы в классы народников, чтобы впоследствии можно было кормиться от свадеб. У нас нет министерства культуры, понимаете? У нас есть министерство свадебной культуры, а искусство просто отдано на откуп. Рыночная экономика, понимаете? В медицине, в строительстве, а теперь уже и в искусстве. И я не удивляюсь тому, что талантливые люди стараются уехать из страны, в которой процветает «свадебно-кухонная» культура. Такие как Рашид Бейбутов и Муслим Магомаев, сегодня не в моде, и именно поэтому их больше не будет. Да, они не остались в Азербайджане, они уехали жить в Россию, но тем не менее прославляли Азербайджан так, что культура наша гремела на весь мир. Они были любимы, они были желанны повсеместно. А если сейчас в те же самые страны поедет «свадебный певец» из Азербайджана? Что он может дать публике? Что он может рассказать людям о нашей истории, нашей богатейшей музыке, о наших культурных традициях? Вопрос на засыпку, как говорится.

Кроме того, нет никаких дотаций, направленных на развитие наших театров. И вопрос упирается не только в ремонт. Обязательно нужна реформа театров, утвержденная на государственном уровне, на уровне правительства и министерства культуры. Нужна реконструкция самой театральной системы, нужны вложения в интеллектуальные постановки, иначе богатейшая культура страны разобьется на мелкие осколки, которые будут погребены под огромным пластом пустоты, бездуховности, безграмотности.

Яна Мадатова

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