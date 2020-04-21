После введения жёсткого карантинного режима из-за коронавируса в Индии житель города Палиганжа оказался разлучён со своей супругой, которая осталась пережидать пандемию у своих родственников в городе Далайн-Базаре. Транспортное сообщение между городами не работало, однако мужчина несколько раз просил жену вернуться к нему, сообщает «Лайф» со ссылкой на Newsd. Женщина каждый раз отказывалась.

Когда в Индии в очередной раз продлили карантинные ограничения, мужчина устал ждать и решил мстить. Он сыграл свадьбу со своей бывшей возлюбленной.

Вскоре первая и законная супруга узнала о действиях мужа и донесла на него в полицию, обвинив в супружеской неверности и двоежёнстве. В итоге полиция арестовала мужчину.

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