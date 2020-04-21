Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб заявила, что ВОЗ не знает, помогает ли полынь в борьбе с коронавирусом, пишут РИА Новости.

Таким образом она прокомментировала заявление президента Мадагаскара, который представил лекарство против коронавируса. Оно создано на основе полыни. Власти острова сообщили, что отвар дает результат в течение семи дней, его начнут давать школьникам со среды.

«Мы получаем сотни сообщений о лекарствах, травяных сборах, лечении, которое было найдено против COVID-19. На данный момент мы знаем, что лечения не существует. Нет ни вакцины, ни лекарства, которое было бы эффективным», — сказала Фадела Чаиб.

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