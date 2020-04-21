Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина представил профилактическое лекарство против коронавируса на основе полыни.

О препарате глава государства рассказал в эфире национального телеканала TVM.

По словам президента, лекарственный препарат «Covid Organics» разработан в Малагасийском институте прикладных исследований (ИМРА) и успешно прошел клинические испытания. Он состоит из смеси многих трав, а основным компонентом является полынь.

Лечение им приносит результаты в течение семи дней. Радзуэлина отметил, что «Covid Organics» запускают в серийное производство безотлагательно. А со среды его начнут давать школьникам для профилактики.

На Мадагаскаре число заболевших Covid-19 составляет 83 человека, умерших нет. 39 больных вылечились.

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