Дипломатия, простите за банальность, не бокс. Это в боксе удар гонга, последний раунд — и тут же понятно, кто победил, кто проиграл, кого унесли после «нокаута», а кто принимает поздравления. Дипломатия — это тонкая закулисная игра, трудноуловимые нюансы, тонкости формулировок, в которых непросто разобраться непосвященным. Это как бы дает возможность замаскировать и «затереть» собственные провалы, точнее, прикрыть их словесными кружевами.

Но бывают в дипломатии победы и провалы такого масштаба, что места для двойного толкования уже не остается.

Так, на сайте всеевропейского центра исследований Европейского совета по внешним связям ECFR опубликована статья исследователя из Венецианского Университета Ка Фоскари Карло Фраппи, посвященная отношениям Италии с Азербайджаном. Как отмечает исследователь, «официальный визит президента Ильхама Алиева в Италию в феврале 2020 года был выдающимся в своем роде в современной истории Азербайджана. Этот визит был ознаменован качественным стремительным развитием отношений между странами, что демонстрируют достигнутые ими за этот период договоренности, а также по величине и структуре азербайджанской делегации на бизнес-форуме, организованном МИ Италии. Значимый политический вклад Баку в отношения, кажется, был воспринят с воодушевлением в бизнес-кругах, и что важнее, при взаимных усилиях правительства Италии». Как отмечает Фраппи, «официальные лица в Риме описали свои усилия по углублению отношений, как «четкий политический выбор», от которого они имеют «много больших ожиданий»». Показательно и другое. По мнению Фраппи, «освещение этого события в италянских и зарубежных СМИ в основном было сконцентрировано на заключенных соглашениях экономического характера. Действительно, согласно меморандуму «о многостороннем стратегическом сотрудничестве», подписанному Алиевым и премьер-министром Италии Джузеппе Конте, отношения ощутимо вышли за пределы традиционной энергетической сферы и охватили такие сферы стратегического значения, как оборона, инфраструктуры и инвестиции». Как напоминает исследователь, «незадолго до открытия Трансадриатической газовой трубы (которая углубит взаимную зависимость Италии и Азербайджана) страны утвердили то, что они называют «взаимовыгодным» сотрудничеством»». После чего переходит к главному: «Между тем хотя соглашения, заключенные между Италией и Азербайджаном, экономически важны, особенно их экономическая плоскость может обеспечить гигантский качественный скачок в отношениях». Как уверен эксперт, которому предоставлена трибуна на сайте всеевропейского центра исследований Европейского совета по внешним связям ECFR, «совместный меморандум подтверждает готовность сторон в содействии мирного урегулирования карабахского конфликта, основываясь на суверенитете, территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ, то есть тех основах международных законов, на которые традиционно опирался Азербайджан при предъявлении своих требований Армении». После чего озвучивает главный вывод: «Это означает регресс, если не фактический отказ Рима от политики равенства между Арменией и Азербайджаном. На общие политические рамки меморандума не действует его основная отсылка к основополагающим принципам Хельсинкского заключительного акта. Более того, единый меморандум является первым заявлением Италии по Нагорному Карабаху, в котором нет каких-либо очевидных отсылок к Минской группе ОБСЕ, органу, который почти на протяжении трех десятилетий выступает в качестве посредника между сторонами конфликта», — отмечает Фраппи. Констатируя тем самым масштабную дипломатическую победу Азербайджана на «итальянском» поле, в стране, где еще недавно говорить о серьезном азербайджанском влиянии не приходилось. В переводе: Азербайджану удалось «конвертировать» экономическое сотрудничество в политические дивиденды на карабахском направлении и даже «подвинуть» доселе незыблемую монополию Минской группы ОБСЕ.

Здесь, конечно, уместно вспомнить (и напомнить), какую роль в этом прорыве сыграли гуманитарное сотрудничество Азербайджана с Италией и Ватиканом, прежде всего содействие Азербайджана в лице Фонда Гейдара Алиева реставрации катакомб Святого Себастьяна, открытие в Риме памятника Низами, наконец, визит в Италию первого вице-президента, первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой…

Но что примечательно. Сегодня статью Фраппи старательно перепечатывают иреванские СМИ. Чья аудитория «держит в голове» еще одну новость: чуть больше недели назад указом президента Армении Армена Саркисяна, по предложению премьер-министра Никола Пашиняна была отозвана посол в Италии и Мальте Виктория Багдасарян. Близкие к Пашиняну СМИ тут же выдали версию: мадам отозвали за то, что именно из Италии в Армению занесли коронавирус! Только вот рассматривать эту версию всерьез не получалось. И уже тогда было очевидно: госпожа посол ответила совсем за другое. В ноябре 2019 года в Италию отправился с визитом премьер-министр Армении Никол Пашинян. Который, без сомнения, рассчитывал здесь на сногсшибательный успех, на «христианскую солидарность» и солидные дивиденды из своего статуса «победителя шашлычной революции». Но визит уже по горячим следам назвали чередой провалов. А теперь, когда уже не получается скрывать успех Азербайджана на итальянском поле, сомнений не остается: госпожа Багдасарян ответила как раз за итальянский провал армянской политики.

Только вот Италия — возможно, самый очевидный, но уж точно не единственный провал. Серия заявлений и международных организаций, и отдельных стран о непризнании итогов «выборов» в оккупированном Карабахе — пример свежий и наглядный. Еще раньше была череда судебных процессов во Франции, где «пакетами» отменялись декларации о побратимстве с «властями» оккупированных городов и сел Карабаха.

И да, речь идет не о том провале, который можно решить при помощи «технической замены» посла. Крах терпит политика Армении, которая проигрывает Азербайджану по всем фронтам. Другое дело, что вряд ли приехавшая из Рима госпожа Багдасарян объяснит это своему иреванскому «начальству».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az