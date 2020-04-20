По распоряжению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, в целях дальнейшего улучшения социально-бытовых условий, в том числе усиления продовольственного обеспечения военнослужащих Азербайджанской Армии и их семей, в воинских частях и учреждениях Министерства обороны продолжается деятельность в этом направлении. Информацию распространяет МО АР.

Следует отметить, что продовольственное обеспечение Азербайджанской Армии осуществляется согласно соответствующим нормам, утвержденным Кабинетом Министров. Военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы и другим контингентам выдаются продовольственные пайки за счет государства. В воинских частях наряду с качественным питанием личного состава и увеличением ассортимента готовых блюд, предпочтение отдается приготовлению национальных блюд.

Одним из следующих шагов, предпринятых в целях усиления социальной защиты военнослужащих, является выдача военнослужащим Азербайджанской Армии продуктов питания вместо денежной компенсации.

Корзина выдаваемого продовольственного пайка включает широкий ассортимент высококалорийных продуктов питания. Сюда входят говядина, куриное мясо, мясные и рыбные консервы, различные виды океанических и морских рыб, пшеничная мука первого сорта, различные крупы (гречка, рис, булгур), макаронные изделия, сливочное и растительное масла, свежее и сгущенное молоко, сыр, яйца, картофель, лук, сахарный песок, джем, поваренная соль, чай, перец, готовая горчица, сушеная зелень, свежие фрукты и сухофрукты, уксус, томатная паста, а также витамины.

Следует отметить, что Центральная военная ветеринарная лаборатория Министерства обороны проводит проверку пищевых продуктов, а также контролирует их пригодность и соответствие стандартам качества.

Minval.az