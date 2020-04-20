К инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по созданию банка крови для детей, страдающих талассемией, гемофилией и лейкозом, за время особого карантинного режима, объявленного в нашей стране в связи с пандемией коронавируса COVID-19, также присоединились управления, организации и специальные военно-учебные заведения Министерства обороны, а также объединения, соединения и воинские части.

В соответствии с требованиями карантинного режима были выполнены все необходимые мероприятия с целью обеспечения безопасности участников акции и врачей во время сдачи крови, передает пресс-служба Минобороны.

Собранный запас крови после проверки и сертификации будет передан в Республиканский центр талассемии (Национальный центр гематологии и трансфузиологии) для дальнейшего использования.

Minval.az