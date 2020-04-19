Новейший российский танк на платформе «Армата» прошел испытания в Сирийской Арабской Республике, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Танк «Армата» – это боевая машина, которой нет аналогов в мире… Она дорогая еще потому, что проходит еще цикл дополнительных испытаний, модернизации, потому что министерство обороны заказали дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан», — сказал Мантуров, слова которого передает РИА Новости.

Он отметил, что уже есть предварительные заявки на экспорт этого танка, но поставлять за рубеж его можно будет после начала серийных поставок в войска и получения паспорта экспортного облика.

Отвечая на вопрос о том, проходил ли танк испытания в Сирии, Мантуров сказал: «Да, совершенно верно, они были в Сирии».

Такой опыт, по его словам, существенно влияет на то, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.

Minval.az