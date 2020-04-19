Центральной темой пасхального послания Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в этом году стала борьба против пандемии коронавируса штамма Covid-19. Католикос-Патриарх обратил внимание на то, как пандемия позволила людям взглянуть на себя новыми глазами.

«Люди, с одной стороны, объединились против общей угрозы для жизни и в то же время закрылись в своей стране, в своем городе или селе, в своем доме. Они получили возможность задуматься и обнаружили реальность, в которой многое потеряло значение. Взамен на первом плане оказались те направления, которым раньше уделялось мало внимания», — приводит его слова «Спутник».

Пандемия помогла многим людям обратиться к Богу. «Мы не должны бояться испытаний, христианин принимает проблемы с благодарностью и во всем видит руку Божью, уповает на Него, радуется им, в то же время пытается найти правильный выход из ситуации», — подчеркнул Илия II.

В тоже время он призвал верующих принимать все необходимые меры защиты от коронавируса. «Главное – сохранить умеренность, спокойствие духа и радость от близости с Господом. Это достигается молитвами и, что самое главное, правильным отношением к Богу», — заключил Католикос-Патриарх.

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