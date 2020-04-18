Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что иных цивилизаций за пределами земли не существует, рассказал в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

«Если бы действительно существовали какие-то инопланетные цивилизации, то в Священном нашем Писании, в Библии, было бы обязательно об этом хоть что-нибудь сказано. Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует», — сказал митрополит.

Чтобы подтвердить свое мнение, он привел в пример книгу иеромонаха Серафима Роуза «Православие и религия будущего», которая была написана в 1975 году. В книге говорится о людях, которые видели НЛО и инопланетян. Автор сравнивает слова очевидцев с многочисленными историями о явлениях бесов в житейской литературе.

По словам митрополита Илариона, в книге доказывается, что те люди, которые якобы видели инопланетян, на самом деле видели демонов.

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