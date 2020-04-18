Подразделения радиационной химической и биологической защиты Черноморского флота перебрасываются в самопровозглашенную республику Абхазия для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

«Подразделения РХБЗ Черноморского флота (ЧФ) помогут в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Абхазия. В настоящее время колонна из 13 специальных автомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем совершает марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия», — заявили в пресс-службе.

Сообщается, что по прибытию на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, задействованной в процессе дезинфекции. Затем российские специалисты вместе с абхазскими медиками оценят объем предстоящих работ и приступят к дезинфекции.

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