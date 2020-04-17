Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна отказалась от тестов на коронавирус российского производства, так как они дают ложноположительные результаты. Об этом он сказал в эфире канала СТВ, его слова передает интернет-портал Tut.by.

«Много тестируем, но еще должен вам откровенно сказать, что я обнаружил, исходя из этой информации, и уже не только я: тесты — ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусным», — заявил президент Беларуси.

Речь идет о 15 россиянах, работающих на стройке атомной электростанции в Гродненской области. На прошлой неделе их госпитализировали с диагнозом коронавирус.

Лукашенко добавил, что Владимир Путин во время поездки в больницу в Коммунарке сообщил о 40-процентной эффективности российских тестов. По «ощущениям» президента Беларуси, их эффективность не превышает 30%. При этом он призвал белорусов «не париться по поводу этой болезни».

Minval.az