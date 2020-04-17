Польские блогеры не досчитались 150 тонн гуманитарного груза, который накануне прибыл в Варшаву на самом большом грузовом самолете АН-225 «Мрия», передает Today.kz.

Изначально сообщалось, что борт доставит из Китая 400 тонн медицинских средств и оборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией, но по факту «Мрия» доставила в Польшу всего 96 тонн помощи. СМИ подчеркнули, что самолет, вылетев из китайского города Тяньцзинь, сделал промежуточную посадку в Алматы для дозаправки. Ситуацию решили прокомментировать в Казахстане.

В Международном аэропорту Алматы сообщили, что борт действительно совершал посадку в мегаполисе. Но делалось это лишь для дозаправки: по пути из Украины в Китай и по пути из Китая в Польшу. И оба раза производилось открытие лишь носовой части воздушного судна, которая требовалась для выгрузки с борта технического средства «водило».

«Несанкционированная выгрузка груза во время транзитной стоянки теоретически невозможна: во время открытия носовой части рядом с бортом присутствовали, помимо сотрудников различных технических служб аэропорта, члены экипажа, командир которого несет персональную ответственность за сохранность груза, представители пограничной и таможенной служб РК. Также все стоянки на перроне находятся под непрерывным круглосуточным видеонаблюдением, видеозаписи сохраняются в течение месяца», — заверили в аэропорту.

Кроме того, данные о тоннаже груза в польских СМИ изначально преподносились в искаженном виде.

«Со ссылкой на Министерство государственных активов Польши борт должен был доставить 400 тонн гуманитарного груза, при том, что максимальная грузоподъемность АН-225 – 250 тонн. Автор публикации также не учел, что в Польшу были доставлены в основном медицинские средства индивидуальной защиты – маски, комбинезоны и т.д., то есть груз, который занимает большой объем, но имеет меньший вес. Учитывая вышеперечисленные факты, уверены, что данная информация является фейковой и абсолютно не соответствующей действительности», — резюмировали в аэропорту.

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