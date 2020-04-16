На телеканале «Россия 1» начался показ восьмисерийного сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноименному роману Гузель Яхиной. Книга о судьбе насильно выданной замуж и репрессированной татарской девушки стала бестселлером, но сериал вызвал возмущение как на родине героини, так и за ее пределами. «Дождь» разбирается, кто и почему оказался недоволен «Зулейхой».

Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова рассказала, что после выхода сериала она столкнулась с проклятиями и оскорблениями в соцсетях. За несколько дней до этого, отвечая на вопросы в прямом эфире инстаграма, она пожаловалась, что ее неприятно удивила реакция на эту роль.

Чем недовольны татары

Сериал обвинили в искажении татарского народного быта — по мнению критиков, в сериале татарские обычаи изображены недостаточно полно и точно, хотя «Зулейха» снималась в этнографическом музее под открытым небом. Киновед Адиля Хайбуллина назвала манипулятивной историю о «несчастной татарской женщине». Другие критики, наоборот, посчитали Хаматову слишком «интеллектуальной» для образа «забитой татарской девушки».

Сериал вызвал спор среди татарских писателей. Литературовед Милеуша Хабутдинова объяснила, что и книга, и сериал продолжают колониалистский дискурс, чем и не устраивают татар. По ее мнению, оба произведения показывают татар как «необразованную дикую массу», а репрессии показаны как инструмент «цивилизации и освобождения» народов ради превращения их в свободных «советских людей».

В первом эпизоде сериала показана сцена секса в мечети, что, по словам Хабутдиновой, также возмутило татар. По этому поводу муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выпустил разъяснения. Он уточнил, что сцена была снята в павильоне и добавлена с помощью монтажа, а мечеть, которую показывают в кадре, не действует и является культурным объектом. Однако он уточнил, что считает эротические сцены в кино аморальными и омерзительными.

Во второй серии во время переклички в списке репрессированных звучат имена мусульманских деятелей:

муфтия Оренбургского магометанского духовного собрания Габдессаляма Габдрахимова (1765–1840),

муфтия Мухамедъяра Султанова (1837–1915),

председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев РФ Равиля Гайнутдина,

муфтия и председателя Центрального духовного управления мусульман РФ Талгата Таджуддина,

экс-председателя Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга Жафяра Пончаева,

первого председателя Духовного управления мусульман Нижегородской области Умара Идрисова.

По мнению литературоведа, это либо намеренная атака на исламское сообщество, либо «неудачный стеб».

Позже генеральный продюсер снимавшей сериал кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова рассказала, что все совпадения с реальными людьми случайны. По ее словам, в сериале используется больше 500 имен разных национальностей и для этих списков художники по реквизитам подбирали распространенные имена и фамилии, в том числе татарские.

Что не понравилось коммунистам

Поклонники Советского союза обвинили назвали сериал «антисоветским пасквилем».

Накануне Дня Победы телевидение молчит словно нет такого дня . Ни одного фильма о Великой Победе СССР над фашизмом!Мало того, запустили очередной русофобский и антисоветский фильм «Зулейха». Если это не информационная диверсия,тогда что? — Татьяна (@F3EAI2eQHT3G8rP) April 14, 2020

Чулпан Хаматова рассказала, что ее и авторов проекта обвиняют в искажении истории.

«Для меня раскулачивание — это убийство, однозначно трагедия огромного числа людей. Это преступление. Морально-этическая катастрофа. И вдруг я обнаруживаю, что огромное число людей думает по-другому», — сообщила актриса.

Партия «Коммунисты России» заявила, что будет требовать от канала «Россия» остановки показа сериала. «Эти господа, являясь антисоветчиками, пытаются притянуть за уши любые факты, которые позволили бы очернить советское прошлое. Я считаю, что государство должно вмешиваться и такие вещи просто запрещать», — заявил глава ЦК партии Максим Сурайкин.

Хаматова удивилась, что таких претензий не возникало, когда она снималась в других фильмах о сталинизме — например, в экранизации «Детей Арбата» Анатолия Рыбакова 2004 года.

Сериал «Зулейха открывает глаза» называют главной сериальной премьерой этого года. Одноименный роман Гузель Яхиной вышел в 2015 году и получил премии «Ясная Поляна» и «Большая Книга». В книге рассказывается о татарской крестьянке Зулейхе, до села которой доходит коллективизация. Ее мужа убивают, а ее саму ссылают в Сибирь. Раскулачивание и коллективизация изображаются как чудовищные явления, но, по сюжету, именно они помогают Зулейхе вырваться из патриархального быта и обрести свободу и любовь.

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