Руководство Грузии вводит запрет с 17 апреля на передвижение на легковых машинах. Об этом заявил советник премьера страны Ираклий Чиковани.

Данная мера вводится в связи с ситуацией с короанвирусной инфекцией нового типа.

«Завтра с 12:00 (совпадает с бак.вр.) на срок действия чрезвычайного положения, то есть до 21 апреля включительно, в стране полностью запрещается передвижение легковых автомобилей», — цитирует его ТАСС.

Согласно последним данным, в стране коронавирусом заразились 348, скончались три человека.

Minval.az