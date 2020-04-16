Несколько десятков армян с гражданством России провели в четверг акции напротив здания ООН, посольства Грузии и посольства России в Ереване, требуя содействовать их возвращению в Россию.

«Мы просим у ООН и у посольств, чтобы их представители сопроводили наши машины через Грузию до территории России. Нас здесь — 140 семей, у нас заканчиваются деньги, мы не можем больше оставаться в гостиницах», — рассказал журналистам один из участников Давид Арутюнян, слова которого приводит «Спутник». Он добавил, что они намерены отправиться в Россию на своих 78 автомобилях.

После акции ее участники на машинах с флагами России проехали по центральным улицам Еревана, в том числе мимо российского посольства.

Minval.az