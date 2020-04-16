Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны страны.

Крушение произошло во время планового полёта. Отмечается, что в одном из двигателей МиГ-31 произошёл пожар после взлёта.

«После получения команды на катапультирование военные лётчики направили самолёт в поле, в сторону от населённого пункта, и убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, экипаж катапультировался», — говорится в сообщении МО Казахстана.

В оборонном ведомстве уточнили, что лётчики живы. Для расследования причин ЧП назначена комиссия.

Minval.az