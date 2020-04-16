Накануне в Международный аэропорт Дамаска доставлена из Китая медицинская помощь для борьбы с эпидемией COVID-19.

Заместитель министра иностранных дел и по делам эмигрантов САР Фейсал Аль-Мекдад в заявлении журналистам в аэропорту выразил признательности от имени Сирии за позицию Китая и медицинскую помощь, оказываемую сирийскому народу. По его словам, эта поддержка отражает истинное стремление Китайской Народной Республики помочь Сирии и всем странам мира в борьбе с коронавирусом.

Со своей стороны посол КНР в Дамаске Фэн Бяо подчеркнул, что груз состоит из тест-систем для диагностики коронавируса COVID-19, отметив, что это первая партия, предоставленная Сирии, за ней последуют другие. Он также напомнил, что ранее состоялся обмен медицинским опытом между врачами обеих странах в борьбе с опасным вирусом.

Примечательно, что помощь состоит всего из двух коробок.

Minval.az