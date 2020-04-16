Бывший президент Армении, военный преступник, соучастник Ходжалинского геноцида Серж Саргсян прибыл на заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны 2016 года в оккупированном Карабахе.

Перед началом заседания офис третьего президента Армении распространил заявление Саргсяна, в котором он отмечает, что «тема апрельской войны не должна расколоть армянский народ».

Серж Саргсян выразил гордость за армянских оккупантов, при этом он отметил, что избежать потерь с армянской стороны было невозможно.

«Придет время, когда Баку сделает то же самое, и вновь будет невозможно спасти всех. Это не означает, что наша армия плохо управлялась. Если мы не хотим иметь ни одной потери, мы должны отказаться от национальной цели жить свободно на своей родине», — говорится в заявлении.

Саргсян отметил, что переговоры после войны должны привести к миру, но не за счет жизненных интересов армянского народа.

«Это не лайв-шоу для социальных сетей, а реальная международная политика и действия, происходящие за кулисами. Мы не имеем права расколоться в вопросе Карабаха, это может стоить дорого для нашей государственности и народа», — важно сказал соучастник Ходжалинского геноцида.

Экс-президент Армении добавил, что «собирается смотреть прямо в глаза членам комиссии и сказать им все, что знает, и о чем думает».

Minval.az