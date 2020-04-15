Депутат Госсобрания Республики Алтай Ержанат Бегенов заявил, что жителей региона от коронавирусной инфекции защищает мумия Принцессы Укок. В республике на данный момент нет ни одного официально подтвержденного инфицированного COVID-19, пишут российские СМИ.

«У нас есть защита. Алтайцы очень сильно ее почитают, очень дорожат ей. Когда ее забрали в Новосибирск, у нас землетрясение было, это, говорят, все с ней было связано, не надо было ее трогать», — заявил Бегенов.

Депутат надеется, что заболевание минует Алтай. Также он отметил, что коронавирусом в республике никто не заболел из-за вовремя предпринятых властями мер, в частности, введения карантина.

Принцессой Укок жители Алтая называют мумию женщины, которую обнаружили в 1993 году во время археологических раскопок на могильнике Ак-Алаха. Согласно легендам, Принцесса Укок охраняла врата подземного царства, не допуская проникновения духов и зла в мир людей.

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