Правительство Грузии в течение полугода будет ежемесячно выплачивать 150 лари ($ 47) компенсации гражданам, оставшимся без работы из-за ситуации с коронавирусом нового типа Covid-19. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) о мерах, принятых правительствами 193 стран мира для снижения негативных экономических последствий, вызванных пандемией.

«Компенсация предназначена лицам, которые до начала пандемии выплачивали подоходный налог и прекратили свою деятельность, поскольку компании прекратили действовать. Субсидии от государства также получат компании, которые сохранили штат сотрудников», — говорится в документе, которые цитирует интернет-портал eadaily.com.

Кроме того, в докладе говорится, что грузинское правительство планирует субсидии для импорта девяти наименований продуктов питания первой необходимости, включая муку, рис, сухое молоко, подсолнечное масло, создавая продовольственный запас на сумму $ 50 млн.

МВФ также подчеркивает, что 1 апреля правительство Грузии заявило о создании стимулирующего пакета мер на 2 млрд лари ($ 633 млн). Первоначальный пакет мер содержит приостановление налоговых выплат для представителей туристического сектора до ноября 2020 года, субсидирование малых и средних гостиниц, увеличение кредитно-гарантийной схемы, ускорение возмещения НДС и увеличение капитальных затрат. Кроме того, правительство профинансирует для определенных категорий граждан оплату тарифов на электроэнергию и природный газ.

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