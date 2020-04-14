Певица и бывшая звезда проекта «Дом-2» Ольга Бузова выложила в Instagram фото, на котором она в леопардовом купальнике принимает ванну, полную лапши. «С понедельника в зал», — сопроводила артистка свой кадр.

Россиян такая сцена разгневала. «Жалко макароны…. сколько людей можно было бы накормить!», «Грудь появляется с возрастом, а мозг нет. Купаться в еде, когда многим нечего есть….», «Людям некоторым есть нечего, а Вы…», «Людям жрать нечего, а она добро на г.. переводит», «Оля, зачем вы это устроили? Кто глупость такую предложил», «Только вдуматься, какой это низкий поступок! Игра не стоила того, что бы такие вещи вытворять! Слишком это мерзко!» — высказались возмутившиеся подписчики.

Некоторые задают резонный вопрос – куда потом вся эта лапша денется. Но Бузову, видимо, не беспокоит, что ее поступок считают кощунственным. Какая цель данного кадра, и к чему хотела призвать своих читателей певица, остается загадкой.

Между тем, как отмечает «Московский комсомолец», международные эксперты предрекают, что из-за наступившего экономического кризиса в мире около полмиллиарда людей могут оказаться за пределами нищеты. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что нынешний экономический кризис по последствиям окажется мощнее Великой депрессии.

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