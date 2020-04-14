Попытки возложить на Китай материальную ответственность за распространение коронавируса COVID-19 недопустимы и неприличны, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Когда мы слышим рассуждения о том, что Китай должен будет всем заплатить за то, что эта инфекция появилась и якобы кто-то кого-то вовремя не проинформировал. Знаете, это переходит всякие пределы и всякие приличия», — сказал Лавров в интервью российским и иностранным журналистам.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью BILD-TV, стенограмма которого опубликована на сайте Госдепа, заявил, что виновные в распространении COVID-19 понесут ответственность, но в первую очередь необходимо сосредоточиться на восстановлении мировой экономики.

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Помпео неоднократно критиковали Китай в связи с коронавирусом. По их мнению, Пекин слишком поздно стал информировать мировое сообщество о реальной опасности, которую представляет COVID-19.

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