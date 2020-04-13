В Казахстане среди медицинских работников зарегистрированы 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в понедельник председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Минздрава республики Людмила Бюрабекова.

«По заболеваемости медработников коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день среди медицинских работников зарегистрировано 211 случаев, доля которых по республике в целом от количества заболевших составляет 20,5%», — цитирует «Интерфакс» Бюрабекову.

По ее данным, самая высокая доля заболеваемости отмечается в Алматы, Нур-Султане, Северо-Казахстанской и Атырауской областях.

«74 случая заболевания медработников из 211 заболевших — это медработники, которые работают в профильных стационарах и задействованы по уходу и лечению за пациентами, с подозрением и уже подтвержденными случаями коронавирусной инфекции», — заявила представитель Минздрава Казахстана.

Она также отметила высокую регистрацию случаев COVID-19 среди медицинских работников организации здравоохранения, не задействованных в уходе и лечении пациентов с подтвержденными диагнозами COVID-19.

«Так, по состоянию на 13 апреля заболело медицинских работников, не задействованных в уходе и лечении больных COVID-19 — 82 человека», — сказала Бюрабекова.

Minval.az