В Киеве активисты инициативы «Милость для человечества» и общественной организации «Марьям» раздали многоразовые тканевые маски горожанам бесплатно.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, причиной данной акции активисты назвали высокую цену за одноразовые маски для регулярного использования.

Нахождение в Украине на улице без масок грозит штрафом и к тому же без них не пускают в магазины и аптеки. По данным причинам мусульмане Киева решили по мере возможности помогать согражданам.

Волонтеры сообщили, что первая тысяча масок были пошиты из материалов и на оборудовании, предоставленных благотворителями.

Отметим, что данные маски двухслойные, хлопчатобумажные. Преимуществом таких масок активисты назвали возможность многократного использования и отметили, что достаточно после каждого использования маски выстирать ее в горячей воде и тщательно выгладить для дезинфекции.

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