Итальянцам предлагают за деньги снять видео с благодарностью России и лично Владимиру Путину за помощь в борьбе с коронавирусом, пишет «Дождь» со ссылкой на La Repubblica.

Россияне, живущие в Италии, рассылают в WhatsApp своим знакомым итальянцам предложение сняться в видеоролике неназванного «российского средства массовой информации». Согласнго данным, изданию нужно 15 итальянцев, которые «скажут что-нибудь хорошее о российской гуманитарной помощи».

Опубликовать свои «благодарности» нужно будет в твиттере, фейсбуке или инстаграме. За видео предлагают заплатить 200 евро, за текстовый пост «дают меньше».

Газета связалась с девушкой, которая опубликовала видео с благодарностью в TikTok. По ее словам, за такое же короткое видео ее друг получил 20 евро.

Российское посольство ответило La Repubblica, что ничего не знает об этих просьбах, а само сообщение назвало «провокацией мошенников». В посольстве заявили, что они и так получают «сотни звонков» с искренними благодарностями.

Ранее Россия отправила Италии гуманитарную помощь: военных медиков, медикаменты и медицинскую аппаратуру. Итальянские СМИ сообщили, что 80% этой помощи бесполезно.

Италия находится на третьем месте в мире по количеству заболевших после США и Испании. В стране больше 156 тысяч заболевших, почти 20 тысяч человек умерли.

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