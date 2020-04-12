Нарушители режима самоизоляции в Чеченской Республике в качестве наказания будут отправлены работать в сельскохозяйственную сферу. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, будет не справедливо наказывать семью за то, что один из родственников нарушил режим самоизоляции. В связи с этим, вместо штрафов, предложил иной способ наказания для нарушителей режима самоизоляции.

«Ему не сиделось дома, и он вышел? Ну так пусть целый день работает на поле и приносит пользу. Мы найдем ему работу. Пусть пашет поля, сеет и выращивает», — цитирует Кадырова портал «Чечня сегодня».

Minval.az