Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским учёным выплатить премию в размере не менее $1 млн при изобретении ими вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я вам открою секрет. Президент попросил, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретёт вакцину или лекарство, то получит минимум $1 млн», — приводит интернет-портал LB.ua слова заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Он отметил, что эпидемия коронавируса на Украине сейчас развивается по оптимистичному сценарию.

Ляшко выразил надежду, что пик заболеваемости придётся на следующую неделю.

Minval.az