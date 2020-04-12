Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал для телеканала «Царьград» высказывание Уткина о том, что ему «не нужно такое государство».

«А, это тот Василий Уткин, которому давно необходима профессиональная психиатрическая помощь? И вы хотите, чтобы мы комментировали то, что говорит этот глубоко больной несчастный человек? Да вы посмотрите, как он выглядит. Ему нужна помощь, он выглядит тяжело и глубоко больным», — заявил Соловьев журналистам «Царьграда».

Он подчеркнул, что дискредитировать Уткин способен только себя самого, и этого он уже добился. Затем ведущий «России 1» пожелал комментатору «вылечиться и жить долго и счастливо».

Эта реплика стала реакцией на высказывание Уткина в эфире телеканала «Дождь». В разговоре с журналистами он выразил возмущение тем, что вынужден оставаться дома за свой счет и к тому же продолжать вносить все коммунальные платежи. «Это что, то ради чего я отстегивал налоги каждый месяц лет 30? Я очень разочарован этим обстоятельством, мне такое государство не нужно», — сказал он.

6 апреля Соловьев раскритиковал россиян, которые жалуются на нехватку медицинских масок в аптеках. Он посоветовал людям обеспечивать себя самодельными масками.



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