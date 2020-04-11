Министерство промышленности и информатизации КНР сообщило, что в феврале во всех провинциях страны резко уменьшилось число пользователей телефонов. Причём речь и о мобильных, и о стационарных. Данные сравнивали с аналогичными за ноябрь 2019 года, пишет портал Eadaily.

Пользователей сотовой связи было 1 600 957 000, стало — 1 579 927 000. То есть на 21 млн меньше. Пользователей стационарных телефонов убавилось на 840 тысяч.

«Уменьшение числа стационарных пользователей может быть связано с общенациональным карантином — многие предприятия малого бизнеса закрылись и отключили номера, — отмечает канал NTD. — Но чем объяснить уменьшение числа активных сотовых номеров?»

Согласно данным всех трёх операторов сотовой связи Китая, ещё в декабре количество активных номеров росло, однако в 2020 году резко уменьшилось.

В частности, China Mobile — крупнейший оператор, занимающий 60% китайского рынка связи, сообщил, что в январе потерял 0,86 млн своих пользователей, а в феврале потери составили 7,25 млн, хотя в декабре прошлого года оператор нарастил 3,73 млн пользователей.

China Telecom — вторая по величине компания, у которой около 21% рынка, в декабре 2019 нарастила 1,18 млн пользователей, но в январе 2020 года потеряла 0,43 млн, а в феврале — 5,6 млн. Для сравнения, в прошлом году прирост составлял 4,26 млн в январе и 2,96 млн в феврале.

China Unicom, которая ещё не опубликовала данные за февраль, говорит, что в январе 2020 года лишилась 1,19 млн пользователей, хотя год назад прирост был в 1,96 млн в феврале и 2,76 млн в январе.

«Возможно, у кого-то из трудовых мигрантов могло быть два номера сотовой связи. Один — в родном городе, второй — по месту работы. И в феврале они могли закрыть один из них, поскольку не смогли вернуться на работу», — цитирует предположения эксперта по Китаю Тан Цзинюань издание The Epoch Times.

Также экономическая нестабильность, возможно, побудила некоторых пользователей отключить свои номера. Многие не хотят нести дополнительных расходов, когда их бизнес в упадке или закрыт. Но даже если учесть все эти факторы, потеря как минимум нескольких миллионов пользователей всё равно остаётся без объяснения.

«В настоящее время у нас нет точных данных. Но даже если бы лишь 10% номеров были деактивированы по причине смерти от коронавируса, то это уже 2 миллиона человек», — говорит Тан Цзинюань.

Как отмечает NTD, на фоне непрозрачности информации из Китая точное число умерших от коронавируса остаётся загадкой. Деактивация 21 млн номеров сотовой связи также показывает, что реальное число умерших может быть в десятки раз больше, чем даёт официальная статистика.

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